Tony Ferguson llama “perras” a McGregor y a Khabib Nurmagomedov

“Voy a ser sincero Khabib no existe, corrió como si se trataran de unos McNuggets, esos dos son unas pin$h3% perras. Yo llamé a Dana y me sentí tan orgulloso de echar adelante esto porque él me dio trabajo desde The Ultimate Fighter. Esto realmente es algo grande para el deporte, para mi, para los empleados, mucha gente lo va a estar viendo”, señaló Ferguson.

“Esto es algo grandioso, acá no hay tonterías, no hay deportes, no hay Juegos Olímpicos, no hay Wimbledon, no hay NBA, no hay NFL, no hay hockey, no hay beisbol y nosotros estamos volviendo el deporte a la vida y vamos a dar lo mejor”, sentenció Ferguson.