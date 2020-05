McGregor asegura que será el mejor peleador de todos los tiempos

Conor McGregor señaló que llegará a ser el mejor peleador de las artes marciales mixtas de todos los tiempos, aunque reconoce que no lo es en este momento.

El término GOAT, greatest of all times, se ha puesto de moda en varios deportes y se le dice así a atletas como Michael Jordan o Tom Brady; para el peleador Irlandés no son estatus inalcanzable y considera que lo obtendrá pronto.