Gina Carano: ¿qué dijo y por qué es tendencia el #FireGinaCarano?

¿Qué publicó Gina Carano? En su cuenta de Instagram, Gina Carano publicó una Historia el martes por la noche: “Los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis, sino por sus vecinos… incluso por niños. Debido a que la historia se edita, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas ”.

En The Mandalorian, Gina Carano es Carasynthia "Cara" Dune, una exsoldado rebelde (shock trooper) convertida en mercenaria de Alderaan que luchó en la guerra civil por la Alianza Rebelde.

Mientras tanto, en Twitter se hizo tendencia el hashtag #FireGinaCarano etiquetando las cuentas de Disney, Disney Plus, "Star Wars" y Lucasfilm y pidiendo que Carano fuera eliminada de "The Mandalorian".

Como actriz, Carano protagonizó la película de acción de 2012 Haywire y apareció en la cinta de 2013 Fast & Furious. Protagonizó también la película de acción In the blood de 2014, encarnó el personaje de Angel Dust en Deadpool (2016) y es desde 2019 parte del elenco de The Mandalorian.