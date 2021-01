McGregor ganó cuatro veces más dinero, pero estaría seis meses fuera por lesión

MMA.tv, organismo oficial de la Asociación de Comisiones de Boxeo, confirmó a MixedMartialArts que el estelar luchardor irlandés fue suspendido médicamente durante seis meses así que, a menos que reciba el visto bueno de un médico, no podrá volver a pelear hasta julio.

Vale la pena aclarar que McGregor podría volver después de 45 días si demuestra con una radiografía que su tibia derecha está bien, pero no pude tener contacto alguno durante 30 días tras el nocaut en el segundo asalato ante Poirier.

Este martes, el diario británico The Guardian dio a conocer las cifras que se llevaron McGregor y Poirier por su combate y la diferencia fue abismal. Mientras el irlandés recibió $5,200,000 dólares , su rival, que ganó la pelea, se embolsó 1,020,000 dólares por la lucha el evento estelar del UFC 257.

Todo indica entonces que a 'The Notorius' le tocará esperar más de lo que le desea para volver a pelear, pues al terminar su combate ante Poirier dejó claro que regresaría: "Ahora tengo que volver, no me puedo quedar con esta sensación", dijo.