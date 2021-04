Términos y Condiciones de Uso - Lay’s El Equipo Perfecto Watch Party

NO ES NECESARIA LA COMPRA NI EL PAGO ALGUNO PARA ENTRAR EN O GANAR ESTE CONCURSO. LA COMPRA NO MEJORARA SUS OPORTUNIDADES DE GANAR. INVALIDO DONDE PROHIBIDO.

Oportunidades de ganar dependerán del número de participantes. Las personas incluidas en cualquiera de las siguientes categorías no podrán participar ni ganar un premio: (a) personas que a partir de o con posterioridad de la promoción sean o hayan sido empleados o agentes de los Patrocinadores, el(los) Co-Patrocinadores, o sus matrices, filiales, subsidiarias, agencias de servicio o contratistas independientes; (b) personas que estén involucradas en el desarrollo, producción, distribución de materiales, o de la selección de los ganadores de este concurso; y (c) personas que formen parte de la familia inmediata de, o que habiten en la misma casa de alguna de las personas incluidas en cualquiera de las categorías anteriores. El Patrocinador se reserva el derecho, en su exclusiva y absoluta discreción, de anular, cancelar y dar por terminado su participación y de descalificarle a usted y su video del Concurso, en cada caso sin aviso y sin ninguna obligación o responsabilidad a usted, si Univision considera que usted ha participado en el Concurso sin cumplir con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en el presente.

Todos los videos y formatos de participación, si los haya, serán propiedad del Patrocinador y no serán devueltos al participante. El Patrocinador se reserva el derecho de descalificar o rehusar publicar cualquier participación y/o video en su sola discreción. El Patrocinador no será responsable por la pérdida, robo o desvío de los videos y/o formatos de participación, ni por videos y formatos de participación reproducidos mecánicamente, ilegibles, incompletos, inexactos, dañados o tardíos. El Patrocinador no es responsable por llamadas que se desconecten, equivocadas, o líneas ocupadas, ni por información incorrecta o inexacta. Los videos y formatos de participación reproducidos mecánicamente, ilegibles, incompletos o inexactos serán nulos. Cada participante está de acuerdo en permitir que el Patrocinador utilice su nombre, dirección, ciudad, estado, fotografía, voz, cinta de video o cualquier figura semejante con propósitos de publicidad sin compensación adicional alguna. El Patrocinador puede utilizar la información proporcionada por el participante para ofrecerle información de otras ofertas, productos o servicios, según la política de privacidad de Univision, disponible en www.univision.com

Al participar usted otorga al Patrocinador el derecho mundial exclusivo, plenamente pagado, libre de regalías, pero no la obligación, de usar, copiar, reproducir, publicar, distribuir, exhibir, transmitir y presentar su video, en todo medio de difusión y por cualquier medio, sea actualmente conocido o se desarrolle en el futuro, incluyendo, con carácter no exclusivo, anunciar, exhibir y de otro modo disponer de su video para publicar por Internet, televisión, móvil, radio, y someterlo a la vista del público, y usar, reproducir y publicar su nombre, semblante, imagen, fotografía, actuación y otros elementos de su aparición o imagen para llevar a cabo y promover el Concurso y/o los Patrocinadores, en cada caso SIN AVISO, COMPENSACION O ATRIBUCION ALGUNA A USTED.

Al participar en el Concurso, usted admite que otras personas, incluyendo, de manera no excluyente, a los empleados y contratistas del Patrocinador, pueden haber desarrollado de manera independiente, o pueden en el futuro desarrollar de manera independiente, contenido o material que sea idéntico o similar a su video en cuanto a concepto, tema, argumento, presentación y/o expresión. Asimismo, usted admite que es posible que material idéntico o similar ya haya sido de dominio público, o pudiere serlo en el futuro. Por consiguiente, usted no tendrá derecho a ninguna compensación, ni monetaria ni de ningún otro tipo, ni a ningún crédito o atribución, de parte del Patrocinador, si este utiliza o explota comercialmente contenido o material idéntico o similar que sea producto de una creación independiente por parte del Patrocinador u otros, o que sea de dominio público.

Todas las decisiones del Patrocinador serán finales y obligatorias en todos los sentidos. Cada ganador y cada invitado del ganador, si lo haya, podrán tener que firmar una liberación de responsabilidad. Si el ganador resulta no ser elegible; si no se puede notificar al ganador como mencionado anteriormente o si el ganador no recoge el premio como detallado anteriormente, se considerara como si el ganador hubiese rechazado el premio y el Patrocinador podrá seleccionar a un ganador nuevo si el tiempo lo permite. Para reclamar premios, ganadores serán requeridos proveer identificación aceptable al Patrocinador y recoger premios como sean instruidos. Ganador(es) no puede(n) sustituir el premio por su equivalente en efectivo o por un crédito. El premio no se puede reemplazar si es perdido o robado. El Patrocinador se reserva el derecho de sustituir a su discreción cualquiera o todos los premios con cualquier artículo o servicio de valor semejante o mayor. Los premios no pueden ser cedidos o transferidos por el (los) ganador(es).