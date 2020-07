Roger Federer, sobre su retiro: "El momento está cada vez más cercano"

Sin embargo, si el físico no lo traiciona, cumplirá 40 dentro de la cancha. "Me siento mucho mejor otra vez. Aún no estoy a nivel de poder jugar a plenitud, pero la idea es poder estar listo para el próximo año", aseguró en una charla virtual con sus fanáticos durante la presentación de un modelo de zapatillas que diseñó con la marca suiza On.