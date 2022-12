Rafael Nadal se niega a retirarse

El número dos del mundo se mostró contrariado por la insistencia en las preguntas en torno a su adiós al tenis. "No tengo que seguir jugando por ninguna razón en concreto y continúo por la pasión que siento por este deporte. Cuando no tenga pasión, lo dejaré. Parece que estan muy interesados en la retirada. Estoy aquí para jugar al tenis y la retirada no ha llegado por ahora", dijo Nadal tras perder ante Cameron Norrie.