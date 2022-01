¡Nadal gana con polémica! Shapovalov le acusa a él y jueces de corruptos

"No sólo juegas contra él, también compites contra el juez árbitro. Lo respeto pero tiene que haber ciertos límites. Es muy duro y frustrante sobreponerte a todo esto. Me equivoqué al decir que son corruptos, pero me quedo con mi versión. Es injusto ver las veces que Rafa se sale con la suya en esto. Por supuesto que le digo algo al juez porque estoy listo para sacar y el reloj se acerca al final.