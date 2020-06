Rafael Nadal cree que el tenis no volverá hasta que sea "seguro por completo"

Rafael Nadal no se mostró muy optimista respecto a la posibilidad de que el tenis regrese pronto y tenga partidos a puerta cerrada por la pandemia de coronavirus.

"No se puede volver a jugar mientras que la situación no sea segura por completo en términos sanitarios y justa en lo que se refiere a que todos los jugadores, vengan de donde vengan, puedan viajar y jugar torneos en condiciones seguras",estimó Rafael Nadal, número dos mundial, que admitió que "odia la idea" de jugar partidos a puerta cerrada.

El tenis mundial está detenido desde marzo por la pandemia del nuevo coronavirus y es seguro que no regresará antes de, al menos, principios de agosto.

"Echo de menos jugar al tenis, echo de menos jugar mis torneos favoritos. Pero al mismo tiempo no tengo la cabeza en eso. Mi ánimo está concentrado en la idea de llevar una vida normal en el plano personal, es lo primero que hay que hacer. Después ya intentaremos organizar nuestras vidas profesionales" , señaló Nadal en una videoconferencia con varias agencias de prensa.



Nadal considera que la situación es ahora "un poco menos negativa", pero negó sentirse más optimista: "No, no puedo predecir qué pasará en los proximos meses. Mi posición no ha cambiado. Debemos tener responsabilidad".