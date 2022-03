Naomi Osaka rompe en llanto tras recibir insulto en Indian Wells

"Solo quería decirte, gracias. Siento que he llorado lo suficiente ante la cámara. Para ser honesta, me han interrumpido antes. Realmente no me molestó, pero es como me han interrumpido aquí. He visto un video de Venus y Serena siendo interrumpidas aquí y si nunca lo has visto, deberías verlo. Y no sé por qué, pero se me pasó por la cabeza y se reprodujo mucho.