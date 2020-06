Kyrgios tras el positivo de Djokovic: “No me culpen por cosas estúpidas, esto es el colmo”

Nick Kyrgios había expresado antes su desagrado porque Novak Djokovic había organizado el torneo de exhibición sin protección denominado Adria Tour ; ahora que el serbio ha dado positivo no se guardó ninguna opinión al respecto.

"Oraciones a todos los que se han contagiado del COVID-19. No me digan nada por las cosas estúpidas e irresponsables que he hecho porque esto es el colmo", escribió el tenista australiano.