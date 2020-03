El tenis se queda sin Wimbledon por coronavirus

"Los dirigentes de la ATP y la WTA han sido claros. La forma de actuar de Roland Garros no es aceptable”, dijo Hardoff, “si hay oportunidad de que se juegue, todos estaremos contentos. Pero su forma de anunciarlo, la ausencia de previas, las fechas... ¡Eso no funciona así! Si empieza a funcionar así sería la muerte del tenis"

Hasta el momento, el único torneo que no se ha movido, es el que tiene su fecha más lejana por la naturaleza de su celebración es el US Open que deberá jugarse del 24 de agosto al 13 de septiembre, lo malo es que en New York, el coronavirus no ha dejado de avanzar.