Federer anunció que ‘recuperó’ su logo y lanza nuevas gorras

“Hola, es Roger. Tengo una noticia emocionante para compartirles. La caja está vacía, pero no estoy solo en el sofá. Así es, las viejas gorras están de regreso. Voy a ponerlas en la caja. Y estas ya están disponibles para ustedes los aficionados, para que puedan compararlas pronto. Mírenlas, dicen ‘Go Roger’ en la parte de atrás, el logo de Uniqlo y el logo de ‘RF’. Veamos si me queda, ¿cómo que me veo? Ya están listas para ustedes”, afirmó Federer, ganador de más de 100 títulos en su carrera, 20 de ellos de Grand Slam.