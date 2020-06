Buscan juntar el US Open con otro torneo para mayor seguridad

La Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) busca mudar el Western & Southern Open a Nueva York y juntarlo con el US Open para tener un mejor control de los jugadores y evitar contagios.

De acuerdo con The New York Times, la intención de la USTA es crear una especie de concentración burbuja para que los jugadores no tengan que trasladarse y así exponerse a contagios por COVID-19.