Andy Murray propone ránking ATP a dos años

Esta es una propuesta que también hizo Rafael Nadal específicamente para que las lesiones no perjudiquen a los jugadores en la clasificación y ese fue uno de los motivos de la discrepancia con Roger Federer que es contrario a esa iniciativa.

"No es seguro para los jugadores pasar de estar jugando semifinales en el US Open a irse a Madrid, con altitud y en tierra”, dijo Murray, “después de lo que llevan sin competir. Muchos jugadores no van a poder participar competitivamente en los grandes torneos".