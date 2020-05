¡No solo a Chicharito! Van Persie revela bofetada de Van Gaal

EFE | No solo 'Chicharito' Hernández tuvo problemas con Louis Van Gaal , cuando el holandés decidió correrlo de Manchester United; Robin Van Persie es otro de los futbolistas que sintió la furia del entrenador.

“Cuando terminó la prórroga, nos juntamos en la banda y de repente me abofeteó. ¡Bang! Luego con la mano plana me dio unas palmaditas y me dijo enfadado: “No vuelvas a hacer eso nunca más”, dijo Van Persie en unas declaraciones recogidas este domingo por la revista holandesa “Voetbal International” y sacadas de la biografía “LvG, el entrenador y la persona”, recientemente publicada.