La derrota de la semana pasada ante los Broncos puso en alerta a Philadelphia, al no saber anotar puntos en la segunda mitad y que Denver les diera la vuelta en el marcador para al final llevarse la victoria jugando de visitante.

PUBLICIDAD

Esta noche en Nueva York se esperaba una reacción del actual campeón de la NFL, pero nunca llegó, Gigantes 34-17 Águilas. La ofensiva encabezada por Jalen Hurts sigue inoperante y no logra imponer condiciones, que los llevaron al Super Bowl XLI donde aplastaron a los Chiefs.

La otrora línea ofensiva sigue sin abrir los huecos que necesita Shaquon Barkley para conseguir yardas. La defensiva está muy lejos de ser la que se vio en el Súper Tazón, al permitir yardas y puntos ante uno de los ataques castigados por las lesiones.

El único logro de Barkley en la noche fue el superar las 10 mil yardas en su trayectoria, de ahí en fuera no pasó nada con el número 26 de Philadelphia.

New York Giants llegó como víctima a su estadio y salió como héroe, comandados por el novato quarterback Jaxon Dart con un touchdown y 195 yardas. Mención especial para el novato corredor Cam Skattebo, quien no solo cargó con el peso del ataque terrestre, sino terminó con tres touchdowns. La defensiva de Philly no supo cómo detenerlo, en toda la noche.

La defensiva de los Gigantes salió inspirada al conseguir un pase interceptado y un balón suelto al ataque de las Águilas. Hurts fue interceptado por primera vez en la campaña y romper su marca de 11 partidos sin este error.