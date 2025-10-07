Video ¡Le sale carísimo! Multan al dueño de Cowboys por ‘pintar dedo’ a un fan

Jerry Jones, dueño de los Dallas Cowboys, recibió una fuerte multa por parte de la NFL luego de que fuera captado en un video donde ‘pinta’ dedo a unos aficionados de los New York Jets, equipo al que enfrentó y venció en la Semana 5 de la temporada.

Jerry Jones señaló que tenía la intención de mostrar un pulgar arriba u "ok" a unos seguidores de su equipo y que su seña no era dirigida a fanáticos de los Jets, aunque en el video, donde lució incluso sonriente, fue clara la seña con el dedo medio.

La multa impuesta por parte de la NFL fue de 250 mil dólares luego de su visita al MetLife Stadium de New York. "Eso fue desafortunado. No hubo ningún problema antagónico ni nada por el estilo. Acabo de poner el espectáculo equivocado de mi mano. Y no estoy bromeando.

“Si quieres llamarlo accidental, puedes llamarlo accidental... Pero la intención era pulgares arriba. Y básicamente señalando a nuestros fans porque todos saltaban arriba y abajo y emocionados”, indicó Jerry Jones en una entrevista a Dallas-Fort Worth's 105.3 días después de que revelara que los Cowboys puede volver a México.