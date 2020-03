¿Y su primera cita con Gisele? 10 cosas que no sabías de Tom Brady, nuevo QB de Tampa Bay

CON ESOS AMIGOS… Uno de los deportes favoritos de Brady es el golf, pasión que comparte con su amigo Donald Trump, una amistad que fue criticada en la campaña a la presidencia del político debido a que el QB afirmó que “sería estupendo” que ocupara el despacho oval. Incluso, Tom utilizó una gorra para apoyar a Trump, pero las críticas fueron tan fuertes que se retractó, además de que el ahora presidente lo exculpó: “Le dije que no me apoyara porque debe tener un patrocinador al que no le gustó, deben ser liberales o cualquier otra cosa, y no quiero que se involucre en este tema”.