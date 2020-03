Travis Frederick dice adiós a la NFL

"Comencé un viaje hace casi dos años que me sorprendió por completo. Cuando desarrollé el Síndrome de Guillain-Barré, no sabía cómo manejar las cosas. Tenía miedo. Esa experiencia me obligó a reevaluar las prioridades de mi vida".

"Regresé al campo, jugué bien en general y fui seleccionado para el Pro Bowl, pero fue un año difícil para mí", escribió Frederick. "Cada día me enfrentaba a una lucha: ya no podía rendir al máximo nivel. Jugar bien no es lo que espero de mí mismo y no es lo que merecen mis compañeros de equipo. Por eso, sé que mis días como jugador han terminado".