"Me parece que ni siquiera eso es cuestionable, la NFL encontró la manera equilibrada de cómo culminar un partido, en el futbol para mí el penalti no es emocionante (para finalizar un juego)", sentenció el siempre polémico Faitelson.

La propuesta de la tarjeta azul en el futbol

"Está regla de los 10 minutos ya existe, la he visto en torneos femeniles de España, no tiene ningún sentido, los equipos no saben cómo ajustar, no tienen ventaja y además es opcional", sentencia.