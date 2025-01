Taylor Swift invita a famosa pareja para ver el Super Bowl en su palco VIP

Taylor Swift planea ir acompañada por la famosa pareja de actores Blake Lively y Ryan Reynolds cuando su novio, Travis Kelce , y su equipo, los Kansas City Chiefs , se enfrenten a los Philadelphia Eagles en el próximo Super Bowl, el cual se llevará a cabo en New Orleans .

De acuerdo al medio U.S. Sun, Swift tendrá a varios de sus amigos en su palco VIP en el próximo Super Bowl.

Vale la pena mencionar que Blake Lively está involucrada actualmente en una demanda pública por acoso sexual con su coprotagonista de "It Ends with Us", Justin Baldoni.