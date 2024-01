El primero cuarto del partido fue dominado por los Tampa Bay Buccaneers, en su primera serie ofensiva se pusieron al frente con un gol de campo. Philadelphia Eagles buscó poner puntos en el marcador, sin embargo, su primera serie no rindió frutos.

Después de una larga serie, los Buccaneers volvieron a extender la ventaja con otro gol de campo, pero Philadelphia respondió con una anotación luego de que Jalen Hurts y Davonta Smith completaran un pase de 55 yardas que los colocó en zona roja para que en la siguiente jugada anotara Dallas Goedert , sin embargo, su intento de conversión no rindió frutos tras ser detenido el famoso el ‘ Tush Push ’ en la yarda 2 y se fueron al descanso con marcador de 9-16.

El tercer cuarto fue muy cerrado, ambos equipo no lograban sumar puntos por el gran juego de defensivas donde la de Philadelphia logró capturar en dos ocasiones a Baker Mayfield, sin embargo, la que tuvo mejor resultados fue la de Tampa Bay, quien logró un safety cuando Hurts no pudo deshacerse del balón a tiempo. Eso no fue todo el castigo en el tercer cuarto, sino que en la siguiente serie de Buccaneers, los locales ampliaron la ventaja con una anotación de Trey Palmer, quien corrió 56 yardas para ponerse 9-25 al termino del cuarto.