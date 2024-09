La NFL anunció la participación de Kendrick Lamar en el show de medio tiempo del Super Bowl LIX a celebrarse en el Caesars Superdome de New Orleans en 2025.

"Solo hay una oportunidad para ganar el campeonato, no hay segundas oportunidades. No quiero que te lo pierdas. Nos vemos en New Orleans, 9 de febrero de 2025. Ponte tu mejor atuendo, incluso si los ves desde casa", declara Kendrick.