Sin México, la NFL dio a conocer los cinco partidos internacionales para el 2023

1 de octubre (Semana 4): Atlanta Falcons vs. Jacksonville Jaguars - Estadio de Wembley (Londres)

8 de octubre (semana 5): Jacksonville Jaguars vs. Buffalo Bills - Estadio Tottenham Hotspur (Londres)

15 de octubre (semana 6): Baltimore Ravens vs. Tennessee Titans - Tottenham Hotspur Stadium (Londres)

5 de noviembre (semana 9): Miami Dolphins vs. Kansas City Chiefs - Deutsche Bank Park (Frankfurt)

12 de noviembre (semana 10): Indianapolis Colts vs. Patriotas de Nueva Inglaterra - Deutsche Bank Park (Frankfurt)