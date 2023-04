Las selecciones de Dallas Cowboys hasta el momento en el NFL Draft 2023

"Fue titular durante dos años en Michigan y, no es ajeno a jugar en el gran escenario bajo presión – proveniente de un programa dirigido por el ex entrenador de la NFL Jim Harbaugh – empuja y abre espacio ante los equipos dobles, y los bloqueadores individuales simplemente no son rivales contra su golpe, y mucho menos para sus contraataques", escribió al respecto el analista Patrik Walker para DallasCowboys.com.