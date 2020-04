Se presentó el nuevo uniforme de los Patriots

Los New England Patriots presentaron sus nuevos uniformes con los que jugarán la próxima temporada en la NFL y además con un cambio importante que se da en veinte años.

Ahora que Tom Brady no estará a los mandos de la ofensiva, las casas de apuesta piensan que no tendrán el mismo éxito, razón por la será importante no perder aficionados de una base que se cuenta por millones, pero la temporada 2020 será en muchos aspectos, de retos, pruebas y alcances.