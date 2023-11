Dallas Cowboys vapuleó 45-10 a Washington Commanders, Green Bay Packers dio la sorpresa con un 29-22 sobre Detroit Lions, San Francisco 49ers hiló triunfos con un 31-13 ante Seattle Seahawks y el viernes fue Miami Dolphins 34-13 contra New York Jets.

RESULTADOS DE LA SEMANA 12 EN LA NFL

Cleveland Browns 12-29 Denver Broncos Broncos (6-5) sigue su alza en la NFL con su quinta victoria consecutiva ante un férreo equipo de Browns (7-4) que no mostró mucho poder a la ofensiva este domingo.

Travis Kelce volvió a tener una buena tarde con 91 yardas, aunque no tuvo pase de anotación a su favor. De Las Vegas, Aidan O'Connell lanzó 248 yardas con un pase de touchdown y Jalen Jacobs corrió 110 yardas con una entrada a las diagonales.

New England Patriots 7-10 New York Giants

Con un gol de campo fallado en los segundos finales, Patriots (2-9) hiló cuatro derrotas seguidas al caer en New York ante Giants (4-8), en un duelo marcado por las defensivas.