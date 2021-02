Ya que no todo es Brady y Mahomes, el coach de Tampa Bay, Bruce Arians , está a un juego de convertirse en el entrenador en jefe con más edad que se corona en un Super Bowl a sus 68 años. El récordo lo posee actualmente Bill Belichick , quien lo hizo asus 66 primaveras.

En el plano colectivo también hay récords que podrían ver la luz por primera vez en la NFL. Tal es el caso de los Tampa Bay Buccaneers, que podrían convertirse en el primer equipo que gana un Super Bowl jugando de local, ya que jugarán en el Raymond James Stadium (que por cierto no contará con sus peculiares cañonazos).

Los Chiefs no se quedan atrás, ya que de alzarse con la victoria igualarían a los New England Patriots (de Tom Brady, por supuesto) como los únicos equipos que desde el 2004 no ganan dos Super Bowl al hilo. Solo siete equipos han logrado esta proeza.