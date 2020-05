Peterson, molesto por el traspaso de Trent Williams a los 49ers

El corredor de los Washington Redskins , Adrian Peterson , jugará su temporada número 13 en la NFL , pero está molesto porque no contará con su compañero de equipo Trent Williams.

"Realmente no me gustó el intercambio, obviamente", dijo Peterson. "Siento que Trent es el mejor liniero ofensivo. Esperaba que hubiera un buen final para él y con lo que los Redskins estaban lidiando, pero yo estoy feliz por él. He estado en Trent desde que estaba en la secundaria y mientras sea feliz, eso es todo lo que importa ".