Odell Beckham Jr: “La temporada de la NFL no debería jugarse”

"Obviamente con todo lo que está sucediendo, no tiene sentido por qué estamos tratando de hacer esto", dijo Beckham a The Wall Street Journal. "Puedo entender que el basquetbol ya estaba en los Playoffs. El basquetbol es de cinco contra cinco en una arena que será más intenso que los juegos de la temporada regular. Es diferente a jugar un deporte de contacto de 11 contra 11 donde hay 80 personas en un vestuario. No estamos listos para la temporada de futbol americano”.

"Entonces, ¿por qué estamos tratando de avanzar? Obviamente es por su dinero. Y eso me molesta porque siempre ha habido esto, y odio decirlo así, pero es injusta la actitud de los propietarios. Siento que la temporada no debería pasar y estoy preparado para que no pase y no me importaría no tenerla", agregó Beckham.