NFL Fantasy Semana 9: Nuevos waivers disponibles para tu equipo

Andy Dalton, QB, New Orleans Saints: ¿Van a perder los Saints esta semana ante los Baltimore Ravens? Sí, seguramente. Pero lo que es aún más seguro todavía es que la defensiva de Baltimore está en el fondo de la tabla en cuanto a puntos Fantasy permitidos para la posición de pasadores. Al igual que con Heinicke, no esperamos que sea una actuación de 40 puntos, pero de que te sacará de un apuro esta semana lo logrará. Si tu liga es superflex, no dudes en tomarlo.