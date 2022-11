NFL Fantasy Semana 11: Nuevos waivers disponibles para tu equipo

Taylor Heinicke, QB, Washington Commanders: Que no quede duda que el señor del apellido cervecero tiene que seguir siendo el titular en Washington. Ok, la victoria de Washington sobre los invictos Eagles no pareciera gracias a él, pero el equipo lo sigue, el equipo lo quiere y más importante: ¡va a destrozar a la pésima defensiva de Texans! Tómalo, al menos esta semana, pruébalo y enamórate de él como media NFL ya lo está haciendo.