NFL Fantasy Semana 10: Nuevos waivers disponibles para tu equipo

Odell Beckham Jr., WR, Agente Libre: Los rumores sobre el regreso de OBJ suenan cada vez más fuertes, con su mayor intensidad sobre todo en esta semana. ¿Volverá a Rams? Muy poco probable y tal vez sea para bien por la mediocre temporada que viven en LA. No te preocupes, guardamos lo mejor para el final. El equipo más interesado en hacerse de sus servicios son los Dallas Cowboys. No me digan que el señor Dak Prescott no estaría interesado en tener a un receptor del calibre de Beckham en su roster y explotarlo lanzando el balón en su dirección una y otra vez. Más cuando es un jugador que ya conoce muy bien a la división.