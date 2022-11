NFL Fantasy Ranking WR Semana 9: ¿A quién poner y a quién sentar?

Robert Woods, Titans @ Chiefs: Woods sigue viviendo de sus buenos momentos pasados con Rams. En Titans no ha sido un jugador productivo. Lleva juegos de un solo dígito en tres partidos consecutivos y en cinco de sus siete jugados. Su máximo de la temporada fue de 13 pts. Parecía que Woods sería un WR1 indiscutible en Tennessee pero varios factores cambiaron ello: Su edad, que va saliendo de una cirugía de rodilla y que juega en una ofensiva construida en torno a la carrera, hacen difícil confiar en él. Ahora va ante Chiefs que ha batallado contra los WRs, permitiendo 41.63 PPG, la tercera mayor cantidad de la liga, pero no me la jugaría en alinearlo.