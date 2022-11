NFL Fantasy Ranking WR Semana 11: ¿A quién poner y a quién sentar?

Brandin Cooks, Texans vs Commanders: Cooks regresó de su ‘retiro temporal’ de un juego después de estar molesto por no haber sido canjeado. En la Semana 10 vs Giants y tuvo cuatro recepciones para 37 yardas en siete objetivos. Continuó con la tendencia de su bajo rendimiento, y ahora lleva cuatro partidos seguidos con 11 puntos PPR o menos, incluyendo tres duelos con menos de ocho puntos PPR. Sólo tiene un touchdown esta temporada, y ahora está siendo superado por Nico Collins en el ataque aéreo de Houston. Tal vez salga de su mala racha esta semana contra Commanders, pero yo no me la jugaría a alinearlo de titular con esperanza de que sume muchos puntos.