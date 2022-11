NFL Fantasy Ranking RB Semana 9: ¿A quién poner y a quién sentar?

Travis Etienne, Jaguars vs Raiders: El RB de segundo año explotó en la S5 vs Texans donde se apoderó de la titularidad y sumó 14.40 puntos en más de 110 yardas totales. A partir de ahí ha ido en ascenso en yardas terrestres y toques de balón. Viene un extraordinario juego vs Denver en la S8 donde corrió para 156 yardas y TD, para producir 25.2 puntos Fantasy. El domingo previo logró 18.9 vs Giants y ahora encara su tercer juego consecutivo en casa. Jaguars recibe a Raiders, la tercera peor defensiva contra la carrea que permite 28.79 puntos a los RBs.