NFL Fantasy Ranking RB Semana 10: ¿A quién poner y a quién sentar?

AJ Dillon, Packers vs Cowboys: A falta de saber cómo se encuentra el tobillo de Aaron Jones y si podrá jugar en la S10, incluso si el titular de GB está fuera, será difícil confiar en Dillon como algo más que un flex. Y si Jones juega, entonces no vale la pena usar a Dillon en absoluto. Ha sido una temporada decepcionante para Dillon, que no ha anotado TD desde la Semana 1 y ha terminado con seis puntos o menos en cinco de sus últimos siete partidos. Cowboys sólo han permitido tres anotaciones a los corredores esta temporada y han cedido la quinta menor cantidad de puntos, 18.09 PPG, a los corredores rivales en el año. Así que no es buena idea alinear a Dillon aunque no esté su compañero.