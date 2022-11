NFL Fantasy Ranking QB Semana 9: ¿A quién poner y a quién sentar?

Kirk Cousins, Minnesota Vikings: No, no nos hemos vuelto locos, ustedes tranquilos. Leyeron bien, te estamos recomendando usar de titular a Kirk Cousins esta semana y por una sencilla razón. Su rival son los Washington Commanders. Cousins viene de su mejor actuación de Fantasy de la temporada con 27 puntos y una victoria ante los Cardinals. Si a la defensiva de Arizona le hizo eso, a la de los Commanders todavía más. Cousins ha anotado al menos 21 puntos Fantasy en los últimos tres juegos, enfrentará a una defensiva de Commanders que perdió en un trade al esquinero William Jackson una de sus mejores armas. Creemos que Kirk te dará al menos 22 puntos en este juego porque, no sé si ya te lo dijimos, pero enfrentará a la defensiva de los Commanders.