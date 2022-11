NFL Fantasy Ranking QB Semana 11: ¿A quién poner y a quién sentar?

Andy Dalton, New Orleans Saints: El señor Dalton solamente ha superado las 240 yardas aéreas en un partido de toda la temporada. Sumado a su corto número de anotaciones, a su amplio número de intercepciones y a su nulo juego terrestre, esta pareciera una decisión fácil de mandar a la banca, si no es que cortar de manera inmediata. Si esto no te convence, quizá con esto último te baste: Jameis Winston pareciera que puede iniciar como titular esta semana. Adiós del Fantasy, señor Dalton.