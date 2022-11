NFL Fantasy Ranking QB Semana 10: ¿A quién poner y a quién sentar?

Marcus Mariota, Atlanta Falcons: Espera, espera, no cierres el artículo todavía, no hemos perdido la cabeza. Sabemos que Mariota ha tenido de los peores partidos Fantasy en las últimas semanas, pero cuando se le ha necesitado ha respondido. ¿Esa es razón suficiente para usarlo como titular esta semana? Seguramente no, pero, ¿qué tal si te decimos que enfrentará a la pésima defensiva de los Carolina Panthers? Así ya cambia la cosa, ¿verdad? Úsalo si lo tienes y tu QB titular descansa. Créenos, no te decepcionará.