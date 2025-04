Green Bay, Wisconsin será la sede de este evento del 24 al 26 de abril de 2025 en el mítico Lambeau Field para seguir detalle a detalle las selecciones de las 32 franquicias de la NFL.

La primer selección pertenece al equipo con peor marca durante la última temporada, por tanto, los Tennessee Titans serán los que escojan con la primera selección global.

Jacksonville Jaguars será la franquicia con más selecciones, un total de 10, mientras que Minnesota Vikings el que tenga menos picks con apenas tres en siete rondas.

ORDEN DEL DRAFT 2025 DE LA NFL



El orden del NFL Draft quedó de la siguiente manera, tomando en cuenta que, a falta de algún trade al momento del evento, todos los equipos tendrán selección de primera ronda.





PRIMERA RONDA

1. Tennessee Titans

2. Cleveland Browns

3. New York Giants

4. New England Patriots

5. Jacksonville Jaguars

6. Las Vegas Raiders

7. New York Jets

8. Carolina Panthers

9. New Orleans Saints

10. Chicago Bears

11. San Francisco 49ers

12. Dallas Cowboys

13. Miami Dolphins

14. Indianapolis Colts

15. Atlanta Falcons

16. Arizona Cardinals

17. Cincinnati Bengals

18. Seattle Seahawks

19. Tampa Bay Buccaneers

20. Denver Broncos

21. Pittsburgh Steelers

22. Los Angeles Chargers

23. Green Bay Packers

24. Minnesota Vikings

25. Houston Texans

26. Los Angeles Rams

27. Baltimore Ravens

28. Detroit Lions

29. Washington Commanders

30. Buffalo Bills

31. Kansas City Chiefs

32. Philadlephia Eagles.

SEGUNDA RONDA

33. Cleveland Browns

34. New York Giants

35. Tennessee Titans

36. Jacksonville Jaguars

37. Las Vegas Raiders

38. New England Patriots

39. Chicago Bears (vía Panthers)

40. New Orleans Saints

41. Chicago Bears

42. New York Jets

43. San Francisco 49ers

44. Dallas Cowboys

45. Indianapolis Colts

46. Atlanta Falcons

47. Arizona Cardinals

48. Miami Dolphins

49. Cincinnati Bengals

50. Seattle Seahawks

51. Denver Broncos

52. Seattle Seahawks (vía Steelers)

53. Tampa Bay Buccaneers

54. Green Bay Packers

55. Los Angeles Chargers

56. Buffalo Bills (vía Vikings a través de Texans)

57. Carolina Panthers

58. Houston Texans

59. Baltimore Ravens

60. Detroit Lions

61. Washington Commanders

62. Buffalo Bills

63. Kansas City Chiefs

64. Philadelphia Eagles.





TERCERA RONDA

65. New York Giants

66. Kansas City Chiefs (vía Titans)

67. Cleveland Browns

68. Las Vegas Raiders

69. New England Patriots

70. Jacksonville Jaguars

71. New Orleans Saints

72. Chicago Bears

73. New York Jets

74. Carolina Panthers

75. San Francisco 49ers

76. Dallas Cowboys

77. New England Patriots (vía Falcons)

78. Arizona Cardinals

79. Houston Texans (vía Commanders a través de Dolphins y Eagles)

80. Indianapolis Colts

81. Cincinnati Bengals

82. Seattle Seahawks

83. Pittsburgh Steelers

84. Tampa Bay Buccaneers

85. Denver Broncos

86. Los Angeles Chargers

87. Green Bay Packers

88. Jacksonville Jaguars (vía Vikings)

89. Houston Texans

90. Los Angeles Rams

91. Baltimore Ravens

92. Seattle Seahawks (vía Raiders a través de Lions y Jets)

93. New Orleans Saints (vía Commanders)

94. Cleveland Browns (vía Bills)

95. Kansas City Chiefs

96. Philadelphia Eagles

97. Minnesota Vikings* (selección compensatoria)

98. Miami Dolphins* (selección compensatoria)

99. New York Giants* (selección compensatoria)

100. San Francisco 49ers* (selección compensatoria especial)

101. Los Angeles Rams* (selección compensatoria especial)

102. Detroit Lions* (selección compensatoria especial).

CUARTA RONDA

103. Tennessee Titans

104. Cleveland Browns

105. New York Giants

106. New England Patriots

107. Jacksonville Jaguars

108. Las Vegas Raiders

109. Buffalo Bills (vía Bears)

110. New York Jets

111. Carolina Panthers

112. New Orleans Saints

113. San Francisco 49ers

114. Carolina Panthers (vía Cowboys)

115. Arizona Cardinals

116. Miami Dolphins

117. Indianapolis Colts

118. Atlanta Falcons

119. Cincinnati Bengals

120. Tennessee Titans (vía Seahawks)

121. Tampa Bay Buccaneers

122. Denver Broncos

123. Pittsburgh Steelers

124. Green Bay Packers

125. Los Angeles Chargers

126. Jacksonville Jaguars (vía Vikings)

127. Los Angeles Rams

128. Washington Commanders (vía Texans)

129. Baltimore Ravens

130. Detroit Lions

131. New Orleans Saints

132. Buffalo Bills

133. Kansas City Chiefs

134. Philadelphia Eagles

135. Miami Dolphins* (selección compensatoria)

136. Baltimore Ravens* (selección compensatoria)

137. Seattle Seahawks* (selección compensatoria)

138. San Francisco 49ers* (selección compensatoria especial).





QUINTA RONDA

139. Minnesota Vikings (vía Browns)

140. Carolina Panthers (vía Giants)

141. Tennessee Titans

142. Jacksonville Jaguars

143. Las Vegas Raiders

144. New England Patriots

145. New York Jets

146. Carolina Panthers

147. San Francisco 49ers (vía Commanders a través de Saints)

148. Chicago Bears

149. Dallas Cowboys

150. Miami Dolphins

151. Indianapolis Colts

152. Arizona Cardinals

153. Cincinnati Bengals

154. New York Giants (vía Seahawks)

155. Miami Dolphins (vía Broncos)

156. Pittsburgh Steelers

157. Tampa Bay Buccaneers

158. Los Angeles Chargers

159. Green Bay Packers

160. San Francisco 49ers (vía Vikings)

161. Philadelphia Eagles (vía Texans)

162. New York Jets (vía Rams a través de Steelers)

163. Carolina Panthers (vía Ravens)

164. Philadelphia Eagles (vía Browns a través de Lions)

165. Philadelphia Eagles (vía Commanders)

166. Houston Texans (vía Bills)

167. Tennessee Titans (vía Chiefs)

168. Philadelphia Eagles

169. Buffalo Bills* (selección compensatoria)

170. Buffalo Bills* (vía Cowboys - selección compensatoria)

171. New England Patriots

172. Seattle Seahawks* (selección compensatoria)

173. Buffalo Bills* (selección compensatoria)

174. Dallas Cowboys* (selección compensatoria)

175. Seattle Seahawks* (selección compensatoria)

176. Baltimore Ravens* (selección compensatoria).

SEXTA RONDA

177. Buffalo Bills (vía Giants)

178. Tennessee Titans

179. Cleveland Browns

180. Las Vegas Raiders

181. Los Angeles Chargers (vía Patriots)

182. Jacksonville Jaguars

183. Baltimore Ravens (vía Panthers)

184. New Orleans Saints (readquirida vía Commanders)

185. Pittsburgh Steelers (vía Seahawks a través de Bears)

186. New York Jets

187. Minnesota Vikings (vía 49ers)

188. Tennessee Titans (vía Cowboys)

189. Indianapolis Colts

190. Los Angeles Rams (vía Falcons)

191. Denver Broncos (vía Cardinals)

192. Cleveland Browns (via Dolphins a través de Bears)

193. Cincinnati Bengals

194. Jacksonville Jaguars (vía Seahawks)

195. Los Angeles Rams (vía Steelers)

196. Detroit Lions (vía Buccaneers)

197. Denver Broncos

198. Green Bay Packers

199. Los Angeles Chargers

200. Cleveland Browns (vía Vikings)

201. Los Angeles Rams

202. Los Angeles Rams (vía Beatrs a través de Texans y Steelers)

203. Baltimore Ravens

204. Dallas Cowboys (vía Bills a través de Lions y Browns)

205. Washington Commanders

206. Buffalo Bills

207. New York Jets (vía Chiefs)

208. Denver Broncos (vía Eagles)

209. Los Angeles Chargers* (selección compensatoria)

210. Baltimore Ravens* (selección compensatoria)

211. Dallas Cowboys* (selección compensatoria)

212. Baltimore Ravens* (selección compensatoria)

213. Las Vegas Raiders* (selección compensatoria)

214. Los Angeles Chargers* (selección compensatoria)

215. Las Vegas Raiders* (selección compensatoria)

216. Cleveland Browns* (selección compensatoria).

SÉPTIMA RONDA

217. Dallas Cowboys (vía Patriots a través de Titans)

218. Atlanta Falcons (vía Browns a través de Chargers)

219. New York Giants

220. New England Patriots

221. Jacksonville Jaguars

222. Las Vegas Raiders

223. Seattle Seahawks (vía Steelers a través de Saints y Eagles)

224. Miami Dolphins (vía Bears)

225. Arizona Cardinals (vía Jets a través de Chiefs)

226. Kansas City Chiefs (vía Panthers)

227. San Francisco 49ers

228. Detroit Lions (vía Cowboys)

229. Pittsburgh Steelers (vía Falcons a través de Eagles)

230. Carolina Panthers (vía Cardinals)

231. Miami Dolphins

232. Indianapolis Colts

233. Chicago Bears (vía Bengals)

234. Seattle Seahawks

235. Tampa Bay Buccaneers

236. Houston Texans (vía Commanders a través de Broncos y Eagles)

237. Green Bay Packers (vía Steelers)

238. New England Patriots (vía Chargers)

239. Dallas Cowboys (vía Titans de Packers)

240. Chicago Bears (vía Vikings a través de Browns)

241. Houston Texans

242. Atlanta Falcons (vía Rams)

243. Baltimore Ravens

244. Detroit Lions

245. Washington Commanders

246. New York Giants (vía Bills)

247. Dallas Cowboys (vía Chiefs a través de Panthers)

248. New Orleans Saints (vía Eagles a través de Commanders)

249. San Francisco 49ers* (selección compensatoria)

250. Green Bay Packers* (selección compensatoria)

251. Kansas City Chiefs* (selección compensatoria)

252. San Francisco 49ers* (selección compensatoria)

253. Miami Dolphins* (selección compensatoria)

254. New Orleans Saints* (selección compensatoria)

255. Cleveland Browns* (selección compensatoria)

256. Los Angeles Chargers* (selección compensatoria)

257. Kansas City Chiefs* (selección compensatoria).