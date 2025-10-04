Muere a los 39 años jugador de los Ravens que ganó el Super Bowl XLVII

Video Luto en la NFL: Muere a los 39 años campeón del Super Bowl con los Ravens

Arthur Jones, liniero defensivo recordado por conquistar el Super Bowl XLVII con los Baltimore Ravens, falleció a los 39 años, anunció este viernes la franquicia de Maryland.

“ Nos entristece profundamente saber del repentino fallecimiento de Arthur Jones. La presencia de Arthur fue un regalo para todos los que lo rodeaban”, expresó Eric DeCosta, gerente general de los Ravens, al confirmar la noticia.

Seleccionado en la quinta ronda del Draft 2010, Jones debutó en la NFL con Baltimore, equipo con el que permaneció hasta 2013. Fue titular en 20 encuentros y acumuló 100 tacleadas y 8.5 capturas en sus últimas dos campañas.

Su actuación más recordada llegó en el Super Bowl XLVII, donde consiguió una captura sobre Colin Kaepernick y recuperó un balón suelto que contribuyó al triunfo de los Ravens sobre los 49ers.

Posteriormente firmó con los Indianápolis Colts, franquicia en la que militó tres temporadas, antes de cerrar su carrera con Washington en 2017. En ocho años de trayectoria disputó 64 partidos, sumando 173 tacleadas, 10 capturas y dos balones forzados.

“ Su gran sonrisa, su energía contagiosa y su eterna positividad crearon una presencia que inspiraba constantemente ánimo a los demás”, añadió DeCosta.