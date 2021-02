Mahomes quedó marcado por una derrota en contra de Tom Brady

“Fue muy importante para mí la final de Conferencia que perdí en el 2018 contra Brady, porque me mostró que estaba haciendo las cosas bien como joven en esta liga. Perder obviamente dolió, pero él me dijo que respetaba lo que yo estaba haciendo", explicó en el Media Day de la NFL .

“Si eres un atleta joven y practicas cualquier deporte, y no admiras a tipos como Tom Brady, estás loco. Él tiene éxito año tras año. Es el tipo de grandeza a la que debes aspirar”.

En cuanto al partido más importante de la temporada, el del Super Bowl , el jugador de 25 años explicó que haberlo ganado el año pasado lo hizo entender cómo es que se deben de jugar, por lo que aseguró que no se guardará nada pues lo único en lo que piensa en en llevarse el trofeo que lo convetiría en bicampeón de la NFL.

“Una vez que has ganado el gran partido, entiendes cómo es. Después de eso, todo se trata de ejecutar y encontrar formas de ganar. Solo quiero ganar, no me importa cómo suceda eso. Voy a dejar cada gramo de esfuerzo en el campo”, comentó la estrella de los Chiefs.