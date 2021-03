Los quarterbacks del draft que le apuntan a la NFL temporada 2021-2022

Lista de los quarterback que terminaron la temporada 2020-2021 de NFL

Team - Quarterback

Arizona Cardinals - Kyler Murray Oklahoma

Atlanta Falcons - Matt Ryan

Baltimore Ravens - Lamar Jackson

Buffalo Bills - Josh Allen

Carolina Panthers - Teddy Bridgewater

Chicago Bears - Mitchell Trubisky

Cincinnati Bengals - Joe Burrow

Cleveland Browns - Baker Mayfield

Dallas Cowboys - Andy Dalton

Denver Broncos - Drew Lock

Detroit Lions - Matthew Stafford

Green Bay Packers - Aaron Rodgers

Houston Texans - Deshaun Watson

Indianapolis Colts - Philip Rivers

Jacksonville Jaguars - Mike Glennon

Kansas City Chiefs - Chad Henne

Las Vegas Raiders - Derek Carr

Los Angeles Chargers - Justin Herbert

Los Angeles Rams - John Wolford

Miami Dolphins - Tua Tagovailoa

Minnesota Vikings - Kirk Cousins

New England Patriots - Cam Newton

New Orleans Saints - Drew Brees

New York Giants - Daniel Jones

New York Jets - Sam Darnold

Philadelphia Eagles - Jalen Hurts

Pittsburgh Steelers - Mason Rudolph

San Francisco 49ers - C.J. Beathard Iowa

Seattle Seahawks - Russell Wilson

Tampa Bay Buccaneers - Tom Brady

Tennessee Titans - Ryan Tannehill

Washington Football Team - Alex Smith