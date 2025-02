El rapero será la estrella principal en el show de medio tiempo en el Caesars Dome de New Orleans, y se mostró especuialmente interesado en que la gente 'piense' alrededor de su presentación y su música.

"Narrativa (debería esperar la gente), creo que siempre he estado muy abierto sobre las narrativas a lo largo de mi historia en la música y me apasiona llevar eso a cualquier escenario en el que esté, ya sea un tour mundial, o a 500 personas en un club. Siempre he tenido un deseo de eso, de hacer que la gente escuche, pero también vea y piense un poco".