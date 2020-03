Joe Montana critica a los Patriots por soltar a Tom Brady

El tetracampeón del Super Bowl, Joe Montana , calificó de error la decisión de los New England Patriots de dejar ir a Tom Brady a los Tampa Bay Buccaneers .

Montana, una de las voces autorizadas en la NFL, comentó para USA Today que no comprende cómo es que los Pats permitieron que su superestrella se marchara después de 20 temporadas y seis títulos ganados en conjunto.

"No sé qué está pasando ahí dentro (en la directiva), pero alguien cometió un error. Sigo sin entender cómo New England lo soltó. No lo comprendo", comentó a quien una gran mayoría considera el mejor quarterback de la historia por encima de Brady.