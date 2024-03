El histórico liniero de los Philadelphia Eagles anunció su retiro en una emotiva conferencia de prensa el lunes, donde Jason no pudo evitar romper en llanto y derramar algunas lágrimas al hablar de colgar los tachones después de una carrera de 13 temporadas en la Ciudad del Amor Fraternal.

"Nunca me había sentido tan emocionado de venir a una conferencia en Eagles. Entrar al campo fue lo más vivo y libre que me sentí en mi vida. Todo se sintió demasiado perfecto cuando los Eagles me seleccionaron en la sexta ronda", dijo entre lágrimas Kelce, considerado uno de los mejores centros de la historia de la NFL.