Isaac Alarcón, de fan a jugador de los Cowboys

"Lo primero que haré cuando llegue a las instalaciones de los Cowboys será dar un recorrido, quiero saber dónde está cada cosa, no he podido recorrer el estadio antes", agregó Alarcón.

"Por fuera soy un jugador profesional, pero por dentro me considero la misma persona, sigo guardando mi humildad, lo más importante para mí. Sigo haciendo lo que hacía antes, trato de no perder los pies de la tierra, no tienes que dejar de ser quien eres", aseveró el ex de los Borregos del Tec de Monterrey.