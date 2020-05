Gronkowski, a "cuatro malteadas de proteína" de su peso ideal

"Lo menos que llegué a pesar fueron 240 libras (109 kilos) y me sentía bien. Básicamente, toda mi vida he estado por encima de las 260 libras desde que estaba en la preparatoria. Desde entonces no había bajado de peso. Me sentí cómodo (en el retiro) porque dejé descansar mis articulaciones y liberé mi cuerpo", comentó Gronk en videoconferencia.